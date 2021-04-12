«المركزي» يطرح سندات خزانة بقيمة 13 مليار جنيه

يطرح اليوم البنك المركزي المصري سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 7 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 6 مليارات جنيه لأجل 7 سنوات.على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية، وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.