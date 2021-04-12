«العربي» يهنئ مجالس إدارات الغرف التجارية بحلول شهر رمضان

هنأ المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.كما هنأ "العربي" مجالس إدارات الشعب التجارية العامة ومنتسبيها بالاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إدارات الشعب النوعية بغرف المحافظات في القطاعات المختلفة وكافة منتسبي الغرف التجارية بجمهورية مصر العربية والعاملين بها بمناسبة الشهر الكريم.وشدد "العربي" على ضرورة الاستفادة من الشهر الكريم وزيادة التكاتف في مختلف القطاعات متمنيًا من الله أن يعيد مثل هذه الأيام علي مصر وشعبها والامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات.