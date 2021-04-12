دراسة للمستشار محمد خفاجي: اهتمام الرئيس السيسي بتاريخ مصر من سمات الحكم الرشيد

كشف المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، عن أحدث دراسة له عن " إرساء النظام الفرعوني لسيادة القانون وأصول الحق ومقتضيات العدالة وحدث نقل المومياوات "، بمناسبة حدث استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موكب نقل المومياوات الملكية 22 مومياء للملوك القدماء ( 18 مومياء لملوك و4 مومياوات ملكات ) من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة الذي تزامن افتتاحه مع الحدث التاريخي في 3 أبريل 2021 الماضي.ويقول نائب رئيس مجلس الدولة، أن هذا الحدث في العصر المعاصر يعد من سمات الحكم الرشيد، مؤكدا وأكد أن الحضارة الفرعونية علمت الدنيا أسس الحكم الرشيد بسيادة القانون والعدالة والتعايش السلمي، وذكر في دراسته الحديثة المنبثقة من رسالته للدكتوراه التي حصل عليها منذ ربع قرن من الزمن عن الأساس التاريخي والفلسفي لمبدأ الفصل بين السلطات، أن سلطات الملك الفرعوني رغم اتصافها بالإطلاق في ممارستها، إلا أنها ظلت مقيدة بالبحث عن أصول الحق ومقتضيات العدالة وروح الحقيقة، فإن اتبعها الملك وعمل على هُداها، ترتب على ذلك الرضاء عنه بصفة أبدية، من جانب أجداده الاَلهة ومن ثم يرقى إلى مصاف اَلْآلِهَة ذات الخلود الأبدي.وتابع "خفاجي" هكذا ظلت فكرة العدالة قيدًا حقيقيًا يرد على سلطات الملك المطلقة، فهو وإن كان يجمع بين قبضة يديه كل السلطات، إلا أن سلطاته كان لا بد من أن تسير في محراب العدالة التي أضحت ضمانة جوهرية قوية لسلطات الملك حالت دن وقوع الاستبداد، وبذلك أصبحت جزءًا مهمًا من مجموعة الأسس التي من شأنها أن ساهمت في إقامة نظام بديل لغياب مبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أنه إذا كان من شأن توزيع الاختصاصات على ثلاث سلطات في الدول المعاصرة بأن تختص كل سلطة بممارسة وظيفة محددة للحيلولة دون وقوع الاستبداد، فإنه يمكن القول بأن التزام الملك في مصر الفرعونية بضرورة سعيه نحو إدراك العدالة وتحقيق أهدافها ومراميها كانت السياج الواقي لينعم شعبه بالاستقرار ويحقق ذات الغايات.وأضاف الدكتور محمد خفاجي، في الدراسة أنه نظرًا لأهمية وقداسة العدالة لدى المصريين القدماء – خاصة في مجال ممارسة السلطات، فقد كان الملك يقدم كل يوم تمثال العدالة"Maat " قربانًا لِلْآلِهَةِ التي حظيت بنظرات التقديس والإجلال لدى المصريين القدماء حتى لقبت بأنها ابنة الإله رع، وسيدة السماء، وحاكمة القطرين، وعين الإله رع التي لا مثيل لها، وانبثاقًا من الإحساس الفطري للمصريين القدماء بفكرة العدالة فقد روت لنا بعض الوثائق تعبيرًا بليغًا شاملًا لمعنى العدالة، والصادر من أحد فراعنة مصر، إذ يقول "إن العدالة هي خبزي وأني أشرب دائمًا من نداها"، وأشار إلى أن الوثائق التاريخية تحمل إلينا نصائح أحد كبار الموظفين في الدولة الفرعونية لابنه تتضمن معنى العدالة، بوصفها صمام الأمان لسلطاته، ففي الوثيقة قال الأب لابنه - كما ذكر العالم الألماني أرمان – الإله قد خلق الإنسان من تراب ومن قش، ثم يركز على الأمانة والدقة في العمل فيقول، لا تغمس قلمك في المحبرة لإيذاء أي شخص، لا تغش في المقاييس أو الأوزان ولا ترتشي، ثم يتحدث عن العدل فيقول أقض بالعدل بين الناس ولا تظلم الضعيف لصالح الغني.ويمضى الأب فى وثيقته المذكورة قائلًا، إن جميع ما تفعله فى غير عدالة لن يجلب لك بركة إذ إن مكيالًا واحدًا يعطيه الإله خير من خمسة آلاف تكتسبها بغير حق إذا جاءك أحد بثروة غير مشروعة فإنها لن تبقى معك ليلة واحدة، عند طلوع الصباح لن تكون فى بيتك، وخير للإنسان قلب راض من غنى مقرون بالهموم، ولا تتخذ سفينة على نهر لتتكسب عن طريقها أجر عبوره ولا تقبل ثمنًا لذلك إلا القادرين أما غير القادرين فلا تتقاضى منه شيئًا، وانقل فى مركبك كل من يطلب العبور طالما كان فيها مكان، وينهى الأب نصيحته لابنه – كما ورد بالوثيقة المذكورة –، بقوله كن رحيمًا فى كل شيء، فلا تهزأ بالأعمى، ولا تسخر من الفقير، ولا تغضب على رجل ارتكب هفوة، إن التأمل فى هذه الوثيقة يعلمنا كيف كانت العدالة ينبوعًا ينهل منه الملك فى مصر الفرعونية ليكون شريانًا فى حياة المصريين.ويوضح "خفاجي" أن مصر الفرعونية أول دولة فى التاريخ الإنساني تعرف مبدأ سيادة القانون منذ اَلاف السنين قبل أن تعرفه المدنية الحديثة، فتروى لنا إحدى الوثائق إبان نصح الملك لأحد وزرائه فى خطاب تعيينه بأن يحرص على مراعاة العدل بقوله، أنظر عندما يأتي شاكي من مصر العليا أو السفلى، عليك أن تتأكد من أن كل شيء يتم طبقًا للقانون، إن كل أمرئ يحصل على حقه ن ما يحبه الإله هو أن يتحقق العدل، أما ما يمقته الإله هو أن يٌحابى جانب أكثر من الجانب الآخر، ومن الوثائق التي تحث على العدالة كذلك، نصائح الملك خيتي الرابع، أحد ملوك الأسرة العاشرة، لابنه مريكا ورع وهو يعظه بقوله، يا بنى تحل بالفضائل حتى يثبت عرشك علي الأرض، هدئ من روع الباكي، لا تظلم الأرملة، لا تجرد أحدًا مما يملك، ولا تطرد موظفًا من عمله، ولا تكن فظًا بل كن رحيم القلب، لا ترفع ابن الشخص العظيم على ابن الشخص المتواضع، بل قرب إليك الإنسان حسب كفاءته.ويستطرد نائب رئيس مجلس الدولة أن العدالة أصبحت هي عماد الإدارة المصرية الفرعونية الواعية، الأمر الذي دعاها إلى تحقيق التنمية والرخاء والثقة والسعادة بين أرجاء المجتمع الفرعوني الذي عاش بفضل العدالة في الرفاهية الدينية والعقلية والحسية والقانونية، وصارت العدالة في نظر الملوك الفراعنة من أهم أهداف نظام الحكم المصري الفرعوني وسمة من سماته المميزة الخالدة، ذلك أن القانون الفرعوني في أصله قانونًا أخلاقيًا تحتل الفضيلة فيه مكانة كبيرة في حياة الدولة الفرعونية، بجانب كونه قانونًا ذا صبغة إلهية مما نجم عنه إرساء المساواة ورفع الظلم وجلب الخير ودفع المضار ونشر العدل والقيم، الأمر الذي أدى إلى تميز القانون الفرعوني عبر الزمان بسمة التطور لارتباطه بالحياة الفعلية للشعب الفرعوني، من خلال التعايش السلمي تعبيرًا عن اتجاهاته بلا جمود أو ركود، وهو ما يمثل عنصر العبقرية والخلود لنظام الحكم الفرعوني.ويختتم الدكتور محمد خفاجي، الدراسة بأن العدالة هي قطب الرحى الذي يدور حوله نظام الحكم الفرعوني، أو أن نظام الحكم الفرعوني قاطبة تدور كل أحكامه وقواعده حول فكرة العدالة التي تم تاليتها لقداستها وأطلقت عليها اسم "معات Maat" بحسبانها عين العدالة والحقيقة، وظل الملوك الآباء يوجهون النصح والإرشاد والتوجيه إلى أبنائهم وورثتهم في الحكم وإلى وزرائهم ومعاونيهم ومساعديهم لجعل العدالة شَرْعه ومنهاجًا وقبسًا ونبراسًا، نابعًا من ذلك الينبوع الخالد والنور الساطع المتمثل في الإله رع ذاته الذي ظل يغرس في أبنائه الفراعنة من بعده حب العدالة قولًا وعملًا وحرفة وصناعة حيث تذكر كلماته القيمة لكل سلف، قل العدالة، واصنع العدالة، لأن العدالة قادرة، إنها عظيمة، إنها سرمدية خالدة، وصفوة القول إذن أن العدالة هي ذلك الشعاع النوراني الذي ينطلق في أبعد نقطة في السماء" Lumière d'en haut"، وذلك الوحي الذي بعث في نفوس الملوك الفراعنة الإلهام والخيال والارتقاء بجعل جميع السلطات الفرعونية تدور في فلك العدالة، فكم عظيم بعد آلاف السنين أن يأتي الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظرته الثاقبة ورؤيته الحكيمة ليعيد للعالم وجه هذه الحضارة الخالدة بملوكها العظماء استقبالًا لموكبهم الباهر الساحر.