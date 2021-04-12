أولياء أمور مدرسة بالنزهة يشتكون من زيادة المصروفات بعد إجازة نصف العام

اشتكى عدد من أولياء أمور مدرسة السيدة عائشة التابعة لإدارة النزهة التعليمية بمصر الجديدة، من إدارة المدرسة بسبب زيادة المصروفات الدراسية بعد إجازة نصف العام وقدرها بين 1605 لـ 2800 لجميع المراحل الدراسية بزعم إعادة تقييم لسد العجز فى الموازنة علمًا بأن الزيادة سنويًا 10% كل عام.وأضاف أولياء الأمور في استغاثة عبر «الدستور» أن الحالة الاقتصادية وظروف جائحة كورونا لا تسمح بما فعلته المدرسة، مطالبين وزارة التربية والتعليم بالتدخل وحل المشكلة.وأشار أولياء الأمور إلى أن المدرسة هددت الممتنعين عن تسديد زيادة المصرفات بتحويلهم إلى مدارس حكومية، وهذا القرار مخالف لمواد القرار الوزارى رقم 420 لعام 2014.فى سياق متصل وعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالنظر فى الاستغاثة وإحالتها للتحقيق والعمل على حلها.