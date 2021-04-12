غدا..."تنظيم الاتصالات"يتيح الاستخدام المجاني لتطبيقات ذوي الهمم علي الموبايل

وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول، بإتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من تطبيقات المحمول الخاصة بمتحدي الإعاقة مع بداية شهر رمضان الكريم والمقرر أن يبدأ من غدا الثلاثاء ل غرة الشهر الكريم.يأتي هذا التوجه انطلاقًا من دور في ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع المستخدمين، وبما يضمن سهولة نفاذ المستخدمين من متحدي الإعاقة إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزأ لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.تهدف مبادرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى إتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من التطبيقات الخاصة بالمستخدمين من متحدي الإعاقة البصرية والسمعية والتي تساعدهم في تسهيل مختلف أمور حياتهم، بحيث لا يتم خصم مقابل استهلاكها من باقات الإنترنت المتعاقد عليها لمختلف شركات المحمول، وفي هذا الإطار وجه الجهاز كافة شركات الاتصالات إلى توفير المزيد من التطبيقات والخدمات للمستخدمين من متحدي الإعاقة.جدير بالذكر أن التطبيقات تقدم مجموعة من الخصائص المتنوعة كخاصية التعرف على الأشياء والعملات والقارئ الإلكتروني والمحادثات التلقائية مع متطوعين مبصرين من خلال تقنية المحادثات المرئية عبر الإنترنت، علمًا بأن التطبيقات المخصصة لمتحدي الإعاقة البصرية هيBe My Eyes، TapTapSee، CASH READER وتعمل على مختلف أنظمة التشغيل للهواتف الذكية، أما لمتحدي الإعاقة السمعية فقد تم إتاحة تطبيق Wasel مجانًا وهو تطبيق خاص بالاستعلام عن المرافق الحكومية وخدمات الطوارئ من خلال لغة الإشارة عبر تقنية الفيديو.