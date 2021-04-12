1943 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية 1943 إصابة جديدة، و19 حالة وفاة، بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة.وذكر بيان للوزارة، اليوم الإثنين، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 578 ألفا و950 حالة، وقد تعافى منها 538 ألفا و609 حالات.. بينما توفى 9706 حالات.وأضاف البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 2362 حالة، منها 611 حالة في العناية المركزة.. بينما تلقى التطعيم بلقاح كورونا مليونان و89 ألفا و837 حالة.وأوضح أن عدد الإصابات الجديدة توزعت على الولايات الفيدرالية على النحو التالي: (العاصمة فيينا 540، والنمسا السفلى 414، وبورجنلاند 37، وكارينثيا 121، والنمسا العليا 317، وسالزبورج 39، وستيريا 216، وتيرول 188، وأخيرا فورارلبرج 71 حالة).