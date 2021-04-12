«ياميش وذبح خروف».. عادات الاحتفال برمضان في الدول العربية

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ساعات ويهل الشهر الكريم شهر رمضان وتختلف فيه العادات من دوله لأخرى، وترصد «الدستور» في السطور التالية أبرز العادات في رمضان.يحتفل المصريون بمجرد استطلاع هلال رمضان بتزيين الشوارع بالملصقات التي تختلف من منطقة إلى أخرى، فضلًا عن شراء ما يسمى بـ«الياميش» وهي المكسرات والخامات الخاصة بالعصائر والمكسرات والعرقسوس ويتبادلون الزيارات.يتم التحضير لحفلات إفطار جماعية يتم فيها دعوة الأهل والأصدقاء والجيران، ولابد أن يذبح خروف على الإفطار، ويقدم مع أرغفة العيش كبيرة الحجم التي يجب أن تخبز بالمنزل ومع الزيت والحليب، ولا يهمل تحضير مائدة تشمل جميع أنواع الشاي الأسود.تستقبل الحكومة الإندونيسية رمضان بمنح إجازة للطلاب في الأسبوع الأول من رمضان للتعود على الصيام، لكن أكثر مظاهر الاحتفال برمضان هو قرع الطبول التقليدية المعروفة باسم «البدوق».تظهر أكلات خاصة في البحرين على المائدة الرمضانية، منها «الهريس والثريد والقيمات» كما إن أفراد الأسرة يلتزمون بالجلوس والإفطار سويًا، فيما تكثر «الغبقات الرمضانية» وهي عبارة عن وجبات تقدم عقب صلاة التراويح.يعمد الشعب الموريتاني إلى حلاقة شعر رأس الصبيان وأحيانا الكبار قبيل رمضان، لكي يبدأ الشعر بالنمو مع بداية شهر الصوم ويُسمى «زغب رمضان».