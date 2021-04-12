تحرير 11656 محضر لعدم ارتداء الكمامة و152 قضية تداول شيشة

حررت وزارة الداخلية 11656 محضر لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 11576 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 80 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 583 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 152 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 105 شيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.وجاء ذلك فىي إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.