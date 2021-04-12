«الصحة»: 7.3 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية لمنظومة التأمين الصحي بالأقصر

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تكلفة البنية التحتية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في الأقصر بلغت 7.3 مليار جنيه، والبالغ عددها 66 منشآة صحية، 59 مركز ووحدة صحية بالإضافة إلى 7 مستشفيات.جاء ذلك خلال مرافقة الدكتور أحمد السبكي، اليوم، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في جولتها التفقدية إلى مستشفى الكرنك الدولي (الأقصر العام سابقًا)، لمتابعة آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية بالمستشفى وتجهيزاتها لتعمل بأعلى كفاء ممكنة وبأعلى مستويات الجودة العالمية، إضافة إلى الإطمئنان على سير العمل بالمستشفى وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان اليوم، إلى أن الجولة شملت تفقد مختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، ومنها (المبنى الجديد، الأقسام الداخلية للمرضى، الأجنحة الفندقية، قاعة السمينات، والعديد من الأقسام الطبية الأخرى)، لافتة إلى أن المستشفى تشهد أكبر عملية تطوير منذ إنشائها بتكلفة 250 مليون جنيه، لضمان تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية للمرضى ووفق أحدث المعايير الدولية.وأضافت الهيئة، إلى أن عملية التطوير تشمل أيضًا إنشاء أجنحة فندقية بالمستشفى، وعددها 6 أجنحة فندقية، والتي تهدف إلى وصول مسشفيات هيئة الرعاية الصحية إلى مستوى الجودة الشاملة وتحقيق التفوق على المستويين الإكلينيكي والخدمي لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديديرافق رئيس هيئة الرعاية الصحية اليوم وزيرة الصحة والسكان في جولتها التفقدية إلى عدد من المنشآت الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بفيروس كورونا في المستشفيات المخصصة للعزل منها، وكذلك متابعة بعض أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية للمنشآت الصحية المقرر انضمامها للمنظومة الجديدة بمحافظة أسوان استعدادًا لإطلاق المنظومة بها خلال الفترة المقبلة.ويرافق وزيرة الصحة والسكان أيضًا خلال الجولة اليوم، الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة.