رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق فعاليات الورشة الـ7 لقسم '' المسالك البولية والتناسلية'' بطب جامعة أسوان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:52 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
انطلقت فاعليات ورشة العمل السابعة لقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية، تحت رعايه  الدكتور أيمن محمود عثمان،  القائم بعمل  رئيس جامعه أسوان، الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب.

وبحضور الدكتورمجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئه،ورئيس المؤتمرالدكتورمحمد مصطفى حسين رئيس القسم ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وجاءت الورشة تحت عنوان: الجديد في امراض السلس البولي واضطرابات المثانه.

وشهد المؤتمر نخبة من أساتذة المسالك بالجامعات المصرية ومنهم الدكتور محمد شفيق أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة الإسكندرية وإستشارى إضطرابات التبول وعدم التحكم فى التبول لدى السيدات وديناميكية التبول، والدكتور أحمد صلاح مدرس بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بطب أسوان والمسئول عن وحدة إضطرابات التبول وعدم التحكم فى التبول لدى السيدات وديناميكية التبول.

وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازيه للوقاية من فيروس كورونا المستجد من تعقيم  الحضور قبل الدخول إلى القاعة وكذلك التشديد على إرتداء الكمامات الطبية  وتطبيق التبادل الإجتماعي بين الحضور.

ورحب الدكتور أيمن عثمان القائم بعمل  رئيس جامعة أسوان، بالحضور وضيوف المؤتمر والذي ضم نخبه من أطباء المستشفى الجامعي وخاصة  قسمى جراحة المسالك البولية والتناسلية والنساء والتوليد).

وأشاد الدكتور أيمن عثمان  بدور الجامعة التعليمي والطبي والمجتمعي والبحثي  ومدي أهمية دور كلية الطب في  البحث العلمي والعمل علي رفع تصنيف جامعة أسوان فى التصنيفات العالمية وتصنيف  جامعة أسوان ضمن أفضل 400 جامعة على مستوى العالم لما تقوم به الكلية من إقامة مؤتمرات علمية وطبية والعمل علي نشر الأبحاث العلمية في مجلات علمية عالمية، وأن الجامعة دائمًا وأبدًا ما تقوم بدعم تلك الأنشطة والمؤتمرات العلمية لنشر الوعى ولمواكبة كل ما هو جديد فى مجال العلوم الطبية.

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشورى عميد كلية الطب، أن قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بطب جامعة أسوان يضم أنشطة عديدة يتم تنفيذها وتفعيلها من خلال الأطباء القائمين به، وان هناك مجهود كبير يبذل بالقسم للارتقاء به.وكذلك العمل علي عقد العديد من  المؤتمرات بشكل سنوى والقيام  بتنظيم لقاءات علمية وورش عمل بصفة دورية للوقوف على أرض صلبة حيث تعد هذه الورشة السابعه التى يعقدها قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية برئاسة الدكتور محمد حسين.

اكد الدكتور محمد حسين، علي أن المؤتمر يتناول عدة محاضرات علمية حاضر بها العديد من المتخصصين والخبراء وعلي رأسهم الدكتور محمد شفيق أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة الإسكندرية، والدكتور بلال فرحان  أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية بجامعة UTMB – Texas، والذى قام بألقاء محاضرة أون لاين والدكتور حسان على  مدرس المسالك البولية بطب أسوان الدكتور أحمد صلاح  مدرس المسالك البولية بطب أسوان، وذلك لتبادل الخبرات بين شباب الاطباء واساتذة المسالك البولية بمختلف الجامعات.

موضوعات متعلقة

الجيش السوداني: لن نتنازل عن الفشقة لإثيوبيا وإذا فرضت الحرب سننتصر

وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الروسي بالقاهرة

«لم يلق عليه السلام».. أستاذ جامعي يضرب زميله في جامعة المنوفية

خناقة بين الأهلي والزمالك على الفائز بلقب دوري الجمهورية


الصور

image description

جامعة أسيوط تدعو طلاب الجامعات للمشاركة فى ملتقى «مصر الحضارة»

image description

محافظ أسيوط: تجهيز وتعبئة 7 آلاف كرتونة مواد غذائية لحملة مؤسسة مصر الخير "افطار صائم"

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة " نبيل العزبي الابتدائية " تخيلدًا لأسم المحافظ الأسبق

image description

جامعة أسيوط تعلن تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان

image description

الطريق إلى إسبانيا.. بطل الأهلي يتحدث عن تأهله لبطولة البحر المتوسط

الأكثر قراءة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

ماليزيا: لقاح سينوفاك آمن لكبار السن

مصابو كورونا يواجهون السجن في كمبوديا

عاصفة تضرب موانئ بريمورسك وأوست لوجا في روسيا

خليط من الأجسام المضادة يخفض من خطورة إصابات كورونا

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

حبيبة الزين: فرحت بوجودي في جائزة تحمل اسم «الأبنودي»

«كتب الفراعنة فى عالم الآخرة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

«قصور الثقافة» تختتم ملتقى فنون وثقافة المرأة ببورسعيد

«ثقافة المنيا» تشارك في احتفالية «القومي للمرأة» بيوم اليتيم