انطلاق فعاليات الورشة الـ7 لقسم '' المسالك البولية والتناسلية'' بطب جامعة أسوان

انطلقت فاعليات ورشة العمل السابعة لقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية، تحت رعايه الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بعمل رئيس جامعه أسوان، الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب.وبحضور الدكتورمجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئه،ورئيس المؤتمرالدكتورمحمد مصطفى حسين رئيس القسم ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وجاءت الورشة تحت عنوان: الجديد في امراض السلس البولي واضطرابات المثانه.وشهد المؤتمر نخبة من أساتذة المسالك بالجامعات المصرية ومنهم الدكتور محمد شفيق أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة الإسكندرية وإستشارى إضطرابات التبول وعدم التحكم فى التبول لدى السيدات وديناميكية التبول، والدكتور أحمد صلاح مدرس بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بطب أسوان والمسئول عن وحدة إضطرابات التبول وعدم التحكم فى التبول لدى السيدات وديناميكية التبول.وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازيه للوقاية من فيروس كورونا المستجد من تعقيم الحضور قبل الدخول إلى القاعة وكذلك التشديد على إرتداء الكمامات الطبية وتطبيق التبادل الإجتماعي بين الحضور.ورحب الدكتور أيمن عثمان القائم بعمل رئيس جامعة أسوان، بالحضور وضيوف المؤتمر والذي ضم نخبه من أطباء المستشفى الجامعي وخاصة قسمى جراحة المسالك البولية والتناسلية والنساء والتوليد).وأشاد الدكتور أيمن عثمان بدور الجامعة التعليمي والطبي والمجتمعي والبحثي ومدي أهمية دور كلية الطب في البحث العلمي والعمل علي رفع تصنيف جامعة أسوان فى التصنيفات العالمية وتصنيف جامعة أسوان ضمن أفضل 400 جامعة على مستوى العالم لما تقوم به الكلية من إقامة مؤتمرات علمية وطبية والعمل علي نشر الأبحاث العلمية في مجلات علمية عالمية، وأن الجامعة دائمًا وأبدًا ما تقوم بدعم تلك الأنشطة والمؤتمرات العلمية لنشر الوعى ولمواكبة كل ما هو جديد فى مجال العلوم الطبية.وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشورى عميد كلية الطب، أن قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بطب جامعة أسوان يضم أنشطة عديدة يتم تنفيذها وتفعيلها من خلال الأطباء القائمين به، وان هناك مجهود كبير يبذل بالقسم للارتقاء به.وكذلك العمل علي عقد العديد من المؤتمرات بشكل سنوى والقيام بتنظيم لقاءات علمية وورش عمل بصفة دورية للوقوف على أرض صلبة حيث تعد هذه الورشة السابعه التى يعقدها قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية برئاسة الدكتور محمد حسين.اكد الدكتور محمد حسين، علي أن المؤتمر يتناول عدة محاضرات علمية حاضر بها العديد من المتخصصين والخبراء وعلي رأسهم الدكتور محمد شفيق أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة الإسكندرية، والدكتور بلال فرحان أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية بجامعة UTMB – Texas، والذى قام بألقاء محاضرة أون لاين والدكتور حسان على مدرس المسالك البولية بطب أسوان الدكتور أحمد صلاح مدرس المسالك البولية بطب أسوان، وذلك لتبادل الخبرات بين شباب الاطباء واساتذة المسالك البولية بمختلف الجامعات.