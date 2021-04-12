1480 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عمان

سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم الإثنين، 1480 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 وفاة إلى جانب تعافي 1202 حالة.وأفادت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - بأن إجمالي حالات الإصابة المُسجلة في السلطنة بلغت 173 ألفا و29 حالة، فيما بلغت إجمالي الحالات المتعافية 153 ألفا و986 بنسبة تصل إلى 89%.. فيما بلغ إجمالي الوفيات 1789 بنسبة 1%.وتشهدُ سلطنة عمان خلال الفترة الحالية ارتفاعًا مُقلقًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا حيث يتصاعد المنحنى الوبائي بشكل مُطرد يوميًا.