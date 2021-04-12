لجنة برلمانية تستكمل مناقشة إجراءات تنفيذ قانون تنمية المشروعات

تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من الجهاز بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد صدور لائحته التنفيذية منذ أيام، فى محافظات الإسكندرية والبحيرة.ويحضر الاجتماع أعضاء مجلس النواب عنهم، والقيادات المحلية في هذه المحافظات، بالإضافة إلى حضور ممثل جهاز تنمية المشروعات، وممثل وزارة التنمية المحلية.