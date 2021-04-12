رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تدعو طلاب الجامعات للمشاركة فى ملتقى «مصر الحضارة»

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:50 ص
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي:
طباعة
أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن تنظيم الجامعة لوقائع الملتقى الرقمي "مصر الحضارة" تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وتحت إشراف عام للدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية.

وكشف رئيس جامعة أسيوط أن الملتقى يهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني لشباب الجامعات والتأكيد على قيمة الحضارة الفرعونية والاعتزاز والفخر بعظمتها وعراقة تاريخها، كما يهدف إلى إتاحة الفرصة لطلاب الجامعات المصرية للتعارف وتبادل الرؤى وتشجيع الشباب على الانخراط بمجالات العمل والتنمية من أجل استعادة مكانة الدولة المصرية.

ومن جانبه وجه الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على تنظيم الملتقى دعوته إلى كافة شباب الجامعات الحكومية والخاصة من المصريين والوافدين للمشاركة في أعمال الملتقى الذي يُعد فرصة للشباب إلى توثيق افتتاح متحف الحضارة وحفل نقل المومياوات والذي يُعد الحدث التاريخي الأضخم فى القرن الواحد والعشرين.

وأضاف الدكتور شحاتة غريب أن الملتقى يتضمن عدة مجالات للتسابق تتضمن أفضل فيلم تسجيلي وثائقي من أعمال الطلاب عن الحضارة الفرعونية يعزز قيم الانتماء الوطني (عدد 5 طلاب)، أفضل عمل فني عن الحضارة المصرية والاعتزاز بها (شعر فصحى، شعر عامي، مقال، قصة قصيرة)، أفضل بحث طلابي عن رؤية الشباب لحسن استثمار التاريخ وكيفية الدعاية له، أفضل مبادرة أفضل طلابية قابلة للتطبيق (عدد 3 طالب وطالبة)، أفضل بوستر فنى من تصميم الطلبة والطالبات معبر عن الحضارة المصرية، كما تتضمن المسابقة أفضل أغنية طلابية وطنية عن الحضارة المصرية (3 طلاب مؤلف، وملحن، ومغنى).

وكشف الدكتور شحاتة غريب عن فتح باب الاشتراك فى المسابقة والممتد فى الفترة من 10 أبريل وحتى 20 مايو والتى سيتم تقييمها من لجنة متخصصة، ومن المقرر دعوة الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لحضور الملتقى وتسلم الجوائز، كما سيتم دعوة ممثلين عن كافة الجامعات المصرية لحضور وقائع الملتقى والمقرر انعقاده فى الثلث الأخير من مايو وفق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها لحماية صحة وسلامة الأفراد.

موضوعات متعلقة

خناقة بين الأهلي والزمالك على الفائز بلقب دوري الجمهورية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

«لم يلق عليه السلام».. أستاذ جامعي يضرب زميله في جامعة المنوفية

السجن 8 سنوات لأحمد بسام زكى بتهمة هتك عرض 3 فتيات


الصور

image description

جامعة أسيوط تدعو طلاب الجامعات للمشاركة فى ملتقى «مصر الحضارة»

image description

محافظ أسيوط: تجهيز وتعبئة 7 آلاف كرتونة مواد غذائية لحملة مؤسسة مصر الخير "افطار صائم"

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة " نبيل العزبي الابتدائية " تخيلدًا لأسم المحافظ الأسبق

image description

جامعة أسيوط تعلن تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان

image description

الطريق إلى إسبانيا.. بطل الأهلي يتحدث عن تأهله لبطولة البحر المتوسط

الأكثر قراءة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

ماليزيا: لقاح سينوفاك آمن لكبار السن

مصابو كورونا يواجهون السجن في كمبوديا

عاصفة تضرب موانئ بريمورسك وأوست لوجا في روسيا

خليط من الأجسام المضادة يخفض من خطورة إصابات كورونا

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

حبيبة الزين: فرحت بوجودي في جائزة تحمل اسم «الأبنودي»

«كتب الفراعنة فى عالم الآخرة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

«قصور الثقافة» تختتم ملتقى فنون وثقافة المرأة ببورسعيد

«ثقافة المنيا» تشارك في احتفالية «القومي للمرأة» بيوم اليتيم