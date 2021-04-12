جامعة أسيوط تدعو طلاب الجامعات للمشاركة فى ملتقى «مصر الحضارة»

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن تنظيم الجامعة لوقائع الملتقى الرقمي "مصر الحضارة" تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وتحت إشراف عام للدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية.وكشف رئيس جامعة أسيوط أن الملتقى يهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني لشباب الجامعات والتأكيد على قيمة الحضارة الفرعونية والاعتزاز والفخر بعظمتها وعراقة تاريخها، كما يهدف إلى إتاحة الفرصة لطلاب الجامعات المصرية للتعارف وتبادل الرؤى وتشجيع الشباب على الانخراط بمجالات العمل والتنمية من أجل استعادة مكانة الدولة المصرية.ومن جانبه وجه الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على تنظيم الملتقى دعوته إلى كافة شباب الجامعات الحكومية والخاصة من المصريين والوافدين للمشاركة في أعمال الملتقى الذي يُعد فرصة للشباب إلى توثيق افتتاح متحف الحضارة وحفل نقل المومياوات والذي يُعد الحدث التاريخي الأضخم فى القرن الواحد والعشرين.وأضاف الدكتور شحاتة غريب أن الملتقى يتضمن عدة مجالات للتسابق تتضمن أفضل فيلم تسجيلي وثائقي من أعمال الطلاب عن الحضارة الفرعونية يعزز قيم الانتماء الوطني (عدد 5 طلاب)، أفضل عمل فني عن الحضارة المصرية والاعتزاز بها (شعر فصحى، شعر عامي، مقال، قصة قصيرة)، أفضل بحث طلابي عن رؤية الشباب لحسن استثمار التاريخ وكيفية الدعاية له، أفضل مبادرة أفضل طلابية قابلة للتطبيق (عدد 3 طالب وطالبة)، أفضل بوستر فنى من تصميم الطلبة والطالبات معبر عن الحضارة المصرية، كما تتضمن المسابقة أفضل أغنية طلابية وطنية عن الحضارة المصرية (3 طلاب مؤلف، وملحن، ومغنى).وكشف الدكتور شحاتة غريب عن فتح باب الاشتراك فى المسابقة والممتد فى الفترة من 10 أبريل وحتى 20 مايو والتى سيتم تقييمها من لجنة متخصصة، ومن المقرر دعوة الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لحضور الملتقى وتسلم الجوائز، كما سيتم دعوة ممثلين عن كافة الجامعات المصرية لحضور وقائع الملتقى والمقرر انعقاده فى الثلث الأخير من مايو وفق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها لحماية صحة وسلامة الأفراد.