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تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:27 م
بالرقم القومي
بالرقم القومي
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021، والتي هي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لحصولهم على حقوقهم وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بشؤون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لذلك يستعرض الدستور رابط وخطوات الاستعلام الإلكتروني عن البطاقة المتكاملة.

رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله الاستعلام عن البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة إلكترونيا لتخفيف الأعباء عنهم في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد خلال الجائحة العالمي لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يجبر الجميع على التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار العدوى بين المواطنين والذي ينتقل بسبب عدم إتباع نصائح منظمة الصحة العالمية التي وضعتها لتجنب انتشار عدوى الفيروس القاتل.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة إلكترونيا

يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن البطاقة الخدمية الحافظة لحقوقهم التي منحتها لهم الدولة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بشئون ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا)

الضغط على أيقونة الاستعلام عن البطاقة الخدمية

كتابة بيانات الراغبين في الاستعلام كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)

التأكد من باقي البيانات المسجلة مسبقا ثم الضغط على كلمة استعلام

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الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقات الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة

يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة تقديم الأوراق التالية عبر رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021 وهي:-

بطاقة الرقم القومي للراغب في الاستعلام سارية

5 صور شخصية للمتقدم 4*6 

تقرير طبي مفصل عن الحالة المرضية للمتقدم مستخرجة من أحدى المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو المستشفيات الجامعية 

صورة لبطاقة الخدمات المنتهية في حالة تجديدها.

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