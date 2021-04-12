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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البيئة: مصر اتخذت خطوات جادة لمواجهة التغيرات المناخية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:49 ص
جريدة الدستور
أريج الجيار
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شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى محادثة حول "التحولات الخضراء الرئيسية: كيف تتغيَّر الأنظمة بما ينفع الناس وكوكب الأرض".

وتعد المحادثة واحدة من بين أربعة أحداث رئيسية تجري خلال اجتماعات الربيع الإفتراضية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا العام حول خطط وإجراءات الدول لحقيق تعافٍ أخضر وقادر على الصمود ومساعدة البلدان على التأهُّب والاستثمار في تنميةٍ منخفضة الانبعاثات الكربونية وقادرةٍ على الصمود تحولات رئيسية - في أنظمة الطاقة، والنقل، والمدن، والغذاء- وهي أيضا عوامل رئيسية لتحقيق تعاف فاعل وشامل للجميع من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتابعت وزيرة البيئة، أن تتضمن الإجتماعات أيضًا عقد عدد من الندوات والجلسات الإعلامية الإقليمية والمؤتمرات الصحفية وفعاليات أخرى عن الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي في العالم.

شارك فى المحادثة كلًا من السيد ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى، السيد جون كيرى المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة لشؤون المناخ، الأمير وليام دوق كامبريدج، ألوك شارما رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وداميولا أغوينى الرئيس التنفيذى والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع، وسري مولياني إندراواتى وزيرة المالية باندونيسيا، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من القطاع الخاص، وممثلى عدد من منظمات المجتمع المدني

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع الخطوات والإجراءات التى اتخذتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية، حيث اتخذت مصر خطوات جادة للتقليل من تلوث الهواء نظرا لتأثيراته السلبية على الاقتصاد وارتفاع التكلفة الإقتصادية الناتجة عن إصلاح أضراره مما دفع مصر للاتجاه نحو النقل النظيف والمستدام كخطوط المترو والأتوبيسات التى تعمل بالكهرباء وغيرها من وسائل النقل النظيفة.

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