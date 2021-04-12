رئيس «القابضة لمصر للطيران» يصدر قرارات تعيين جديدة

أصدر الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قرارا، اليوم الاثنين، بتكليف الطيار عمرو نبيل للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية والعضو المنتدب لها.وشغل الطيار عمرو نبيل، عدة مناصب داخل قطاع الطيران المدني أخرها رئيس الإدارة المركزية لتحليل حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدني.كما أصدر رئيس القابضة، قرارا بتكليف الطيار محمد موسي للقيام بأعمال مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، وهو يشغل منصب مدير عام مركز العمليات المتكامل IOCC بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية.