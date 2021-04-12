استطلاع: 60% من اليابانيين غير راضين عن طرح لقاح كورونا في بلادهم

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء كيودو اليابانية يوم الاثنين، أن ما مجموعه 60.3 في المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في اليابان قالوا إنهم غير راضين عن التقدم المحرز في طرح الحكومة للقاح كوفيد-19.وأشارت الوكالة إلى أن هذه النسبة تأتي في مقابل 36.5 في المائة قالوا إنهم لا يشعرون بذلك، وفقا للاستطلاع الذي تم إجراؤه عبر الهاتف على مستوى البلاد الذي بين يومي السبت والاثنين.كما كشف الاستطلاع أن 92.6٪ من المواطنين اليابانيين يشعرون بالقلق من عودة ظهور فيروس كورونا المستجد.من ناحية أخرى، أظهر الاستطلاع ارتفاع نسبة الموافقة على أداء حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا إلى 44 في المائة مقارنة بـ 42.1 في المائة المسجلة في الاستطلاع السابق في مارس.وأظهر الاستطلاع أن 72٪ يعتقدون أن دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية المؤجلة في طوكيو والمخطط لها في الصيف يتعين إلغاؤها أو تحديد موعد آخر لها.