تشكيل لجنة من كلية الهندسة والمكتب الفني بالمحافظة وحي غرب لمعاينة العمارتين بالمنصورة
الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:48 ص
الدقهلية : عمرو الحوتىطباعة
انتقل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم الإثنين ـ لموقع العمارة بامتداد شارع الأديب بتقسيم خطاب يرافقه المحاسب محمد عبدالباقي رئيس حي غرب.
وتفقد "المحافظ " موقع العمارة المشار إليها، وبالتنسيق الكامل مع اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية وجه " مختار " بتحرك كافة الأجهزة علي الصعيدين الأمني والتنفيذي للموقع والإخلاء الفوري للعمارة المائلة والعمارة المجاورة لها من السكان وفرض كردون أمني حول الموقع حفاظًا علي حياة المواطنين والمارة.
و وجه " المحافظ " بتشكيل لجنة من كلية الهندسة والمكتب الفني بالمحافظة والوحدة المحلية لحي غرب المنصورة لمعاينة العمارتين اليوم وإعداد تقرير فني هندسي لتحديد الأسباب التي أدت إلي حدوث هذا الميول.
كما وجه " مختار " للجنة المشكلة بتحديد أي من العمارتين قد نتج عنه هذا الميول وابداء الرأي الفني لإمكانية ترميم العمارتين من عدمه أو الإزالة في حالة عدم صلاحية الترميم.
وكلف" المحافظ " رئيس حي غرب المنصورة بسرعة فحص الاوراق والتراخيص الخاصة بالعمارتين المشار إليهما وعرض مذكرة تفصيلية لاتخاذ ما يلزم قانونا بشأنهما.
.
وتفقد "المحافظ " موقع العمارة المشار إليها، وبالتنسيق الكامل مع اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية وجه " مختار " بتحرك كافة الأجهزة علي الصعيدين الأمني والتنفيذي للموقع والإخلاء الفوري للعمارة المائلة والعمارة المجاورة لها من السكان وفرض كردون أمني حول الموقع حفاظًا علي حياة المواطنين والمارة.
و وجه " المحافظ " بتشكيل لجنة من كلية الهندسة والمكتب الفني بالمحافظة والوحدة المحلية لحي غرب المنصورة لمعاينة العمارتين اليوم وإعداد تقرير فني هندسي لتحديد الأسباب التي أدت إلي حدوث هذا الميول.
كما وجه " مختار " للجنة المشكلة بتحديد أي من العمارتين قد نتج عنه هذا الميول وابداء الرأي الفني لإمكانية ترميم العمارتين من عدمه أو الإزالة في حالة عدم صلاحية الترميم.
وكلف" المحافظ " رئيس حي غرب المنصورة بسرعة فحص الاوراق والتراخيص الخاصة بالعمارتين المشار إليهما وعرض مذكرة تفصيلية لاتخاذ ما يلزم قانونا بشأنهما.
.
تشكيل لجنة من كلية الهندسة والمكتب الفني بالمحافظة وحي غرب لمعاينة العمارتين بالمنصورة
تشكيل لجنة من كلية الهندسة والمكتب الفني بالمحافظة وحي غرب لمعاينة العمارتين بالمنصورة
تشكيل لجنة من كلية الهندسة والمكتب الفني بالمحافظة وحي غرب لمعاينة العمارتين بالمنصورة
تشكيل لجنة من كلية الهندسة والمكتب الفني بالمحافظة وحي غرب لمعاينة العمارتين بالمنصورة
تشكيل لجنة من كلية الهندسة والمكتب الفني بالمحافظة وحي غرب لمعاينة العمارتين بالمنصورة
تشكيل لجنة من كلية الهندسة والمكتب الفني بالمحافظة وحي غرب لمعاينة العمارتين بالمنصورة
تشكيل لجنة من كلية الهندسة والمكتب الفني بالمحافظة وحي غرب لمعاينة العمارتين بالمنصورة
تشكيل لجنة من كلية الهندسة والمكتب الفني بالمحافظة وحي غرب لمعاينة العمارتين بالمنصورة