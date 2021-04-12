تشكيل لجنة من كلية الهندسة والمكتب الفني بالمحافظة وحي غرب لمعاينة العمارتين بالمنصورة

انتقل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم الإثنين ـ لموقع العمارة بامتداد شارع الأديب بتقسيم خطاب يرافقه المحاسب محمد عبدالباقي رئيس حي غرب.وتفقد "المحافظ " موقع العمارة المشار إليها، وبالتنسيق الكامل مع اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية وجه " مختار " بتحرك كافة الأجهزة علي الصعيدين الأمني والتنفيذي للموقع والإخلاء الفوري للعمارة المائلة والعمارة المجاورة لها من السكان وفرض كردون أمني حول الموقع حفاظًا علي حياة المواطنين والمارة.و وجه " المحافظ " بتشكيل لجنة من كلية الهندسة والمكتب الفني بالمحافظة والوحدة المحلية لحي غرب المنصورة لمعاينة العمارتين اليوم وإعداد تقرير فني هندسي لتحديد الأسباب التي أدت إلي حدوث هذا الميول.كما وجه " مختار " للجنة المشكلة بتحديد أي من العمارتين قد نتج عنه هذا الميول وابداء الرأي الفني لإمكانية ترميم العمارتين من عدمه أو الإزالة في حالة عدم صلاحية الترميم.وكلف" المحافظ " رئيس حي غرب المنصورة بسرعة فحص الاوراق والتراخيص الخاصة بالعمارتين المشار إليهما وعرض مذكرة تفصيلية لاتخاذ ما يلزم قانونا بشأنهما.