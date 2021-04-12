محافظ أسيوط: تجهيز وتعبئة 7 آلاف كرتونة مواد غذائية لحملة مؤسسة مصر الخير "افطار صائم"

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تجهيز 7 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن حملة مؤسسة مصر الخير "إفطار صائم" وذلك بمشاركة أكثر من 500 متطوع من الشباب وممثلي الجمعيات الأهلية وذلك بالمخيم الذي أقيم بمدينة أسيوط الجديدة مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وأكد محافظ أسيوط على الالتزام بإرتداء الكمامات وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر مضان المبارك، وتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين وتفعيلًا للمشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وتنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة ومجدى سليم وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط ومحمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط والمهندس على محمود نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة وممثلي الجمعيات الأهلية المشاركة.حيث تفقد المحافظ أقسام المخيم وشاهد تعبئة وتجهيز كراتين المواد الغذائية ضمن فعاليات حملة إفطار صائم والتي تنظمها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة.وأشاد المحافظ بجهود مؤسسة مصر الخير للمشاركة في رفع العبء عن كاهل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم من خلال المساعدات المادية والعينية والمشروعات التنموية التي تنفذها المؤسسة بقرى ومراكز المحافظة موجهًا الشكر للقائمين عليها وللشباب المتطوع في الحملة والذي عمل بجد وتفاني في تجهيز وتعبئة المواد الغذائية مناشدًا جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات المجتمعية والتي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا بقرى ونجوع المحافظة تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".ومن جانبه أوضح محمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط: أن حملة "إفطار صائم" قامت بتجهيز وتعبئة 20 ألف كرتونة مواد غذائية من خلال 500 متطوع من الشباب وممثلي الجمعيات ليتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل بالقرى والنجوع تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي وبمشاركة 5 جمعية أهلية تمثل 13 مركز وحي بالمحافظة مشيرًا إلى استكمال باقي فعاليات الحملة طوال شهر رمضان المبارك لتخفيف العبء عن كاهل الأسر محدودة الدخل موجهًا الشكر لمحافظة أسيوط على دعمه المستمر لأنشطة ومشروعات المؤسسة وتذليل العقبات أمام التنفيذ.وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشاره وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا الى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.