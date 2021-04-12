بدء تطعيم أعضاء مجلس النواب بلقاح كورونا

توافد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب على قاعة "25-30" للحصول على لقاح فيروس كورونا.ووجه المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية أعمال الجلسة العامة، بشكر رئيس مجلس الوزراء، والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، لاستجابة الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي لمطالب أعضاء البرلمان بالتطعيم بلقاح كورونا.وقال جبالي: "نوجه خالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء ووزير شئون المجلس النيابية، أشكر الحكومة للاستجابة السريعة لتوفير اللقاح لأعضاء المجلس ونامل بعد الجرعة الأولى أن يستمر اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وحتى بعد الجرعة الثانية لأن هذا الفيروس لعين وشرس".