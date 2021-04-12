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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيسا «العبور» و«العاشر من رمضان» يتفقدان المشروعات الخدمية بالمدينتين

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:45 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، مشروع الهايبر ماركت الجاري إنشاؤه بالحي الترفيهى، ويطل على المحور الرئيسي بالمدينة، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن مساحة الموقع العام للمشروع 15 ألف م2، ومساحة المبنى 4685 م2، ويتكون من دورين أرضى وأول وغرف سطح، وساحة انتظار سيارات على مساحة 10 آلاف م2 سعة 332 سيارة، ونسب التنفيذ تتخطى 75%.

وأضاف رئيس الجهاز، أن المشروع يساهم فى توفير السلع الغذائية والمعمرة لسكان مدينة العبور، بالتعاون مع إحدى سلاسل السوبر ماركت.

وشدد على خروج المشروع على أكمل وجه، مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من الأعمال بالمواعيد المحددة.


وفى سياق متصل، قام المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بالمرور على الميادين العامة والجارى تنفيذها بالمدينة لمتابعة سير الأعمال بها، والعمل على تطوير وتنسيق جميع الميادين تباعًا لإظهار المدينة بالشكل اللائق.

وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، ضرورة الانتهاء من الأعمال الخدمية فى المواعيد المحددة بالمواصفات المطلوبة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة واستمرار العمل بكثافة بالمواقع ودفع عجلة التنمية بالمدينة.

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