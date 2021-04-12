خير بلدنا تبدأ قوافلها الرمضانية بـتوفير 60 ألف وجبة غذائية وثلاثة آلاف كرتونة رمضانية

بدأت جمعية خير بلدنا برئاسة الدكتور محمد مهنا، وأمانة الدكتور عبد الهادي القصبي عضو مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلي للطرق الصوفية قوافلها الرمضانية بمنسابة شهر رمضان المعظموأكد مجلس الإدارة أن المتطوعون واصلوا الليل بالنهار علي مدار الأيام الماضية، وما زالوا علي عهدهم في توفير وتجهيز الوجبات الجاهزة وهي عبارة عن وجبات غذائية ساخنة وكراتين سلع تموينة كافية للمستحقين من الفقراء والأرامل والمطلقات والمحتاجين.ومن جانبها قالت الأستاذة نيفين رافت أمين الصندوق والمشرف علي المشروعات: أن الجمعية تستهدف توفير ٦٠ الف وجبه غذائية ساخنة توزع علي الصائمين من المحتاجين كما قامت بتوزيع ٣٠٠٠ كرتونة رمضانية، علي أن يبدأ توزيع وجبات الإفطار والسحور من مساء الليلة وعلي مدار شهر رمضان المعظم.وقالت رأفت: أن الجمعية نسقت مع الجمعيات في القري والمراكز لتوفير الحالات المستحقة من خلال البحوث الميدانية والإستكشافات الشخصية لضمان أحقية الحالة، ووصول الدعم لمستحقيه، ورغم الجهود المبذولة إلا أن جميع المتطوعين والإداريين يعيشون فرحة غامرة بسبب مشاركتهم في أعمال الخير وقوافل الخيرات التي بدأت ولم ولن تتوقف بإذن الله.وقال مصطفي الخولي: أن الجمعية علي مدار الايام الماضية جهزت تجهيز ٣٠ عروسه غير الزيارات الاجتماعية، حيث تم تنفيذ عدد ٦٠ زياراه الامهات المسنه والايتام فى بيوتهم لإدخال الفرحة والسرور عليهمكما قامت الجمعية بتنفيذ ١٠ وصلات مياه للحالات المحتاجة، وتركيب ١٢ اسقف، ومعرض ملابس مجانى.يذكر أن جمعية خير بلدنا نفذت الأسبوع قبل الماضي قافلة خيرية كبري شاملة المساعدات المادية والعينية والقوافل الطبية والأسقف وتزويج اليتميات لأبناء الصعيد بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في مركز دراو بمحافظة أسوان، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية