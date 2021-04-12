رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خير بلدنا تبدأ قوافلها الرمضانية بـتوفير 60 ألف وجبة غذائية وثلاثة آلاف كرتونة رمضانية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:45 ص
خير بلدنا
خير بلدنا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
بدأت جمعية خير بلدنا برئاسة الدكتور محمد مهنا، وأمانة الدكتور عبد الهادي القصبي عضو مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلي للطرق الصوفية قوافلها الرمضانية بمنسابة شهر رمضان المعظم

وأكد مجلس الإدارة أن المتطوعون واصلوا الليل بالنهار علي مدار الأيام الماضية، وما زالوا علي عهدهم في توفير وتجهيز الوجبات الجاهزة وهي عبارة عن وجبات غذائية ساخنة وكراتين سلع تموينة كافية للمستحقين من الفقراء والأرامل والمطلقات والمحتاجين.

ومن جانبها قالت الأستاذة نيفين رافت أمين الصندوق والمشرف علي المشروعات: أن الجمعية تستهدف توفير ٦٠ الف وجبه غذائية ساخنة توزع علي الصائمين من المحتاجين كما قامت بتوزيع ٣٠٠٠ كرتونة رمضانية، علي أن يبدأ توزيع وجبات الإفطار والسحور من مساء الليلة وعلي مدار شهر رمضان المعظم.

وقالت رأفت: أن الجمعية نسقت مع الجمعيات في القري والمراكز لتوفير الحالات المستحقة من خلال البحوث الميدانية والإستكشافات الشخصية لضمان أحقية الحالة، ووصول الدعم لمستحقيه، ورغم الجهود المبذولة إلا أن جميع المتطوعين والإداريين يعيشون فرحة غامرة بسبب مشاركتهم في أعمال الخير وقوافل الخيرات التي بدأت ولم ولن تتوقف بإذن الله.


وقال مصطفي الخولي: أن الجمعية علي مدار الايام الماضية جهزت تجهيز ٣٠ عروسه غير الزيارات الاجتماعية، حيث تم تنفيذ عدد ٦٠ زياراه الامهات المسنه والايتام فى بيوتهم لإدخال الفرحة والسرور عليهم

كما قامت الجمعية بتنفيذ ١٠ وصلات مياه للحالات المحتاجة، وتركيب ١٢ اسقف، ومعرض ملابس مجانى.

يذكر أن جمعية خير بلدنا نفذت الأسبوع قبل الماضي قافلة خيرية كبري شاملة المساعدات المادية والعينية والقوافل الطبية والأسقف وتزويج اليتميات لأبناء الصعيد بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في مركز دراو بمحافظة أسوان، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية

موضوعات متعلقة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

خناقة بين الأهلي والزمالك على الفائز بلقب دوري الجمهورية

موعد بدء عرض مسلسل موسى لـ محمد رمضان والقنوات الناقلة


الصور

image description

جامعة أسيوط تدعو طلاب الجامعات للمشاركة فى ملتقى «مصر الحضارة»

image description

محافظ أسيوط: تجهيز وتعبئة 7 آلاف كرتونة مواد غذائية لحملة مؤسسة مصر الخير "افطار صائم"

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة " نبيل العزبي الابتدائية " تخيلدًا لأسم المحافظ الأسبق

image description

جامعة أسيوط تعلن تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان

image description

الطريق إلى إسبانيا.. بطل الأهلي يتحدث عن تأهله لبطولة البحر المتوسط

الأكثر قراءة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

ماليزيا: لقاح سينوفاك آمن لكبار السن

مصابو كورونا يواجهون السجن في كمبوديا

عاصفة تضرب موانئ بريمورسك وأوست لوجا في روسيا

خليط من الأجسام المضادة يخفض من خطورة إصابات كورونا

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

حبيبة الزين: فرحت بوجودي في جائزة تحمل اسم «الأبنودي»

«كتب الفراعنة فى عالم الآخرة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

«قصور الثقافة» تختتم ملتقى فنون وثقافة المرأة ببورسعيد

«ثقافة المنيا» تشارك في احتفالية «القومي للمرأة» بيوم اليتيم