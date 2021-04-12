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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بوضع حجر أساس مدرسة اللواء نبيل العزبي الابتدائية المشتركة بحي غرب مدينة أسيوط بتكلفة 5 مليون و49 ألف جنيه على مساحة 1700 متر وذلك تخليدًا لأسم محافظ أسيوط الأسبق اللواء نبيل العزبي.

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة " نبيل العزبي الابتدائية " تخيلدًا لأسم المحافظ الأسبق

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:44 ص
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي:
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قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بوضع حجر أساس مدرسة اللواء نبيل العزبي الابتدائية المشتركة بحي غرب مدينة أسيوط، بتكلفة 5 مليون و49 ألف جنيه على مساحة 1700 متر وذلك تخليدًا لأسم محافظ أسيوط الأسبق اللواء نبيل العزبي.

وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة، والقضاء على الكثافات بالمدارس، تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد وخاصة في قطاع التعليم.
رافقه خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بالمحافظة ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية.

سيتم انشاء المرسة على مساحة 1700 متر بإجمالي عدد فصول 16 فصلًا دراسيًا بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة بتكلفة اجمالية تبلغ 5 مليون و49 ألف جنيه واستمع إلى شرح من مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية لمراحل التنفيذ بالمدرسة ونهو جميع العقبات أمام التنفيذ وفقًا لاشتراطات هيئة الأبنية التعليمية.

وأشاد محافظ أسيوط، بدور منطقة هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة في توريد عدد 7 آلاف تختة مدرسية جديدة ضمن عمليات إحلال وتجديد الأثاث المدرسي بالمدارس الأكثر احتياجًا بقرى المحافظة للمدارس التي تم استلامها ابتدائيًا للعام المالي 2020 2021، لافتًا إلى إنه في وقت سابق تم وضع حجر أساس مدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحي غرب أسيوط، والتي سيتم انشائها على مساحة 3400 متر بإجمالي عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا ووضع حجر أساس مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب والتي سيتم انشائها على مساحة 4387 متر بإجمالي 56 فصل دراسي على أن تبدأ الدراسة بهما العام الدراسي القادم 2021 2022 لاستيعاب الاقبال المتزايد في أعداد المتقدمين على المدارس التجريبية والخاصة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط: أن خطة الهيئة بمبادرة حياة كريمة تضمنت إنشاء 16 مدرسة جديدة بعدد 198 فصل بتكلفة 706 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية وتم استلامهم بالإضافة إلى استلام 21 مدرسة بإجمالي عدد فصول 335 فصل بتكلفة بلغت 112 مليون جنيه وذلك ضمن المرحلة الأولى للمبادرة لافتًا إلى أن المرحلة الثانية شملت 30 مدرسة جديدة جاري العمل بها بعدد 282 فصل بتكلفة 135 مليون جنيه.

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