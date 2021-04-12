دينا فؤاد تفاجىء الجمهور بشخصيتها فى «اللى مالوش كبير».. وتنتظر عرضه الليلة على cbc

تنتظر الفنانة دينا فؤاد، عرض أولى حلقات مسلسل "اللى مالوش كبير" على قناة الـ cbc فى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، حيث تفاجىء وجه القمر جمهورها بشخصية "قدرية" التى تلعبها ضمن أحداث المسلسل، وتراهن النجمة على نجاح الشخصية التى تقدمها بشكل جذاب ومختلف سواء على مستوى الأداء أو "اللوك".

وظهرت دينا فؤاد فى سيشن جديد جذب الانتباه، وذلك بالتزامن مع إعلان عرض أولى حلقات المسلسل، حيث اعتادت دينا فؤاد على حصد الاشادات من جمهورها على موهبتها الفنية وأدائها المختلف فى جميع أعمالها، إذ تتمرد وجه القمر فى مسلسل "اللى مالوش كبير" على جميع الشخصيات التى قدمتها، وتظهر فى صورة فتاة بنت بلد تتميز بـ "الجدعنة" وبأخلاق "بنات البلد الجدعات"، وتواجه منعطفات درامية فى حياتها، حيث تحمل شخصية "قدرية" الكثير من التفاصيل داخل الأحداث، وتعتبر محرك محورى لأحداث العمل الذى يدور فى إطار اجتماعى، فمن انطلاق تأثير دورها تتوالى الأحداث بشكل درامى شيق.

ويشارك فى مسلسل "اللى مالوش كبير" النجوم أحمد العوضى وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ومدير تصوير أحمد زيتون.

وكانت إحدى المجلات العربية قد احتفت بالنجاح الكبير الذى حققته وجه القمر دينا فؤاد، مؤخرا، عبر مسلسلها "جمال الحريم" والذى أحدث ضجة كبيرة فى مصر والوطن العربى، وأفردت المجلة على صفحاتها حوار مطولا أجرته مع وجه القمر للحديث عن التجربة، وأيضا عن مشاركتها فى مسلسل "اللى مالوش كبير" وتصدرت وجه القمر غلاف المجلة.