السلع التموينية تعلن عن مناقصة لتوريد 5000 طن زيت

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مناقصة محدودة رقم 9 لسنة 20202021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.ومن المقرر توريد بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 2000 طن زيت عباد، تسليم خلال الفترة من 5 إلى 25 يونيو 2021.وأوضحت أن جلسة فض المظاريف ستعقد يوم الخميس الموافق 15 أبريل 2021 الساعة 12 ظهرا.وأشارت إلى أن باقي الشروط والمواصفات تطبق طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.