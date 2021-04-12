اليوم.. بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى بمحور الفردوس بالقاهرة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التشغيل التجريبي، اليوم الاثنين 12 أبريل 2021، للمرحلة الأولى بمحور الفردوس الحر، بمحافظة القاهرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشغيل المحور قبل شهر رمضان لحل مشكلة التكدس المروري، وتيسير حركة المواطنين.وأوضح وزير الإسكان، أن الهدف من مشروع محور الفردوس، هو الربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية (صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوى)، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى المساهمة فى تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة، بمناطق مصر الجديدة، وغرب مدينة نصر، وكوبرى 6 أكتوبر، واختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة، بجانب تقليل استهلاك الوقود، وخفض نسبة التلوث.وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: تبدأ المرحلة الأولى من مشروع محور الفردوس، من ميدان تاكى بشارع الفردوس، حتى امتداد محور المشير طنطاوى، وتشمل أعمال مسار المحور، والأعمال الصناعية بطول 4،6 كم بعرض من (3: 4) حارات مرورية، بالإضافة لتطوير 4 كم طرق محيطة بإجمالى أطوال 8،6 كم.وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن الأعمال الصناعية بالمحور، تشمل، 3 كبارى علوية جديدة متعددة الاتجاهات، وتأهيل كوبري الفردوس القائم بشارع صلاح سالم، وإنشاء أسوار على واجهات المقابر والمنشآت الحكومية على جانبى مسار المحور، تماثل التراث المعماري والحضاري للمنطقة، وتنفيذ أعمال صرف مياه المطر، وإنارة الكباري والطرق بمسار المحور، بالإضافة إلى ترميم وتجديد قبة قنصوة الأثرية الواقعة فى مسار المحور، بواسطة جهاز إحياء وتجديد القاهرة الإسلامية والفاطمية التابع للجهاز المركزى للتعمير.