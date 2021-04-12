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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«علمية كورونا»: رصدنا زيادة في أعداد مصابي كورونا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:41 ص
كورونا
كورونا
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان، إن تم رصد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وزيادة في نسب التردد على المستشفيات في المحافظات.

وأشار في تصريحات لـ "الدستور"، إلى أن الإصابات بفيروس كورونا مؤخرًا تشمل العائلة بالكامل نتيجة لعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل المنزل.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا في شهر رمضان، والبعد عن التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية، حيث أن التراخي في هذه الإجراءات يؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة بالفيروس، لافتًا إلى ان ذروة الاصابات في الموجة الأولى كان خلال شهر رمضان.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان؛ قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كورونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440 "، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

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