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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع كفاءة 62 منزلًا ضمن مبادرة «حياة كريمة» في سوهاج

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:38 ص
رفع كفاءة 62 منزلًا
رفع كفاءة 62 منزلًا
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أعلن المهندس حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، أنه تم الإنتهاء من تسليم الدفعة الاخيرة والتى تقدر بـ 26 منزلًا تم رفع كفائتهم وتجهيزهم ليكتمل بذلك عدد المنازل التى تم تجهيزها الى 62 منزلًا ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، أنه تم تسليم 26 منزلًا تسليمًا إداريًا عن طريق الوحدة المحلية والتضامن الإجتماعى ومبادرة حياة كريمة لعدد من أهالى قرية الكولة وذلك ضمن رفع كفاءة عدد من المنازل.

يأتي ذلك بناءا على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بشأن دعم القرى الاكثر فقرأ وتوفير سبل الدعم والمساندة لانجاح مبادرة حياة كريمة.

يذكر أن المهندس حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، يرافقه عطا الميموني مدير عام التعليم العام، أحمد مقبول مدير الإدارة التعليمية بأخميم، افتتحوا معرض المجال الصناعي السنوي، المقام بمدرسة قدري المشنب الثانوية للبنات، وضم المعرض الأعمال الخاصة بالطلاب بمدارس الإدارة.

حيث تفقد الحضور أقسام المعرض من منتجات ومشغولات يدوية، وصناعية تمثل منتجات مدارس الإدارة، المنتجات والمشغولات التي تتميز بالدقة، والتي يشرف عليها موجهين المجال الصناعي وتكنولوجيا المعلومات بالإدارة.

وأكد مدير الإدارة التعليمية أنه علي هامش افتتاح المعرض، كرم رئيس المدينة موجهين ومعلمي المجال الصناعي المشتركين في المعرض من خلال منتجاتهم ومشغولاتهم اليدوية والتي لاقت استحسان الحضور.

وطالب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بحضور الطلاب لمصانع أخميم الإنتاجية للتدريب عمليا علي عمل هذه المشغولات تحت إشراف العاملين بالمصانع.

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