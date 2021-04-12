ضبط كمية من المأكولات الفاسدة داخل محلات شهيرة في مصر القديمة

شنت إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات وإدارة المحلات بحي مصر القديمة، حملة بمشاركة الطب البيطري بمصر القديمة ومباحث التموين على عدد من محلات الأطعمة واللحوم والسوبر ماركت الشهيرة بنطاق الحي.وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من المأكولات الفاسدة ومجهولة المصدر وقد تم إعدام المضبوطات بعد تنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.وصرح اللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة بأن تلك الحملات تأتي في إطار خطة الحي لإعادة ضبط الأسواق وتفعيلها بصفة دورية لضبط المخالفين، محذرًا أصحاب المحلات من مصادرة بضاعتهم وغلق وتشميع محله وتقديمه للقانون، مؤكدًا على استمرار الحملات التموينية علي محلات الأطعمة واللحوم والسوبر ماركت والمحلات التجارية الكبري وذلك للاطمئنان علي جوده منتجاتها ومراجعة تاريخ صلاحيتها، مشيرًا إلي استمرار هذه الحملات، وذلك حفاظآ علي صحة المواطنين.