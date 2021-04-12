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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

انكسار الموجة الحارة.. تفاصيل طقس أول وثاني أيام رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:35 ص
جريدة الدستور
نوران إمام
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة، بعد أن شهدت خلال الأيام الماضية موجة حارة، على إثرها سجلت درجة الحرارة العظمى في القاهرة 30 درجة.

وكشف "شاهين" حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، في الفترة من الإثنين الموافق 12 أبريل حتى الأربعاء الموافق 15 من الشهر ذاته، موضحا أن طقس الاثنين يكون لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الطقس ليلا، أعلن "شاهين" أنه سيكون باردا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للبرودة على باقي الأنحاء، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50 إلى 60 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.

وعن حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق أول أيام شهر رمضان المبارك فإنه يشهد طقسا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

وفي الليل، يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على باقي الأنحاء، كما توقعت الأرصاد نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

وكشف "شاهين" عن حالة طقس بعد غد الأربعاء حيث يشهد أجواء معتدلة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وأضاف أنه خلال ساعات الليل يسود طقس مائل للبرودة على كل الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

ونصح "شاهين" المواطنين بعدم تخفيف الملابس لتفادي الإصابة بنزلات شعبية، موضحًا أنه في حالة تطرأ أي تغيرات مناخية ستعلن عنها فورًا هيئة الأرصاد الجوية.

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