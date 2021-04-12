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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:35 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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شهد ميناء دمياط تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط- في بيان اليوم- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15 ألفا و919 طنا تشمل 4 آلاف و549 طن فوسفات، و6 آلاف و950 طن يوريا، و437 طن رمل، و3 آلاف و150 طن مولاس، و353 طن كحول، و480 طن كسب صويا.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 61 ألفا و694 طنا تشمل 6 آلاف و725 طن فول صويا، و4 آلاف و300 طن كسب فول صويا، و734 طن خشب زان، و9 آلاف و638 طن خردة، و2425 طن حديد، و6 آلاف طن فول، و17 ألفا و372 طن قمح، و14 ألفا و500 طن ذرة، في حين بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 795 حاوية "مكافئة"، وعدد الحاويات الوارد 48 حاوية "مكافئة"، وعدد الحاويات الترانزيت 714 حاوية "مكافئة".

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 87 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 162 ألفا و721 طنا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4 آلاف و811 شاحنة.

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