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الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نظر طعن عزل مستشار محمد مرسي من مجلس الدولة اليوم

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:34 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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تبدأ المحكمة الإدارية العليا، بعد قليل، نظر أولى جلسات الطعن الذي يطالب بعزل المستشار محمد فؤاد جاد نصار الله، المستشار القانوني للمعزول محمد مرسي من منصبه القضائي بمجلس الدولة.

وكان محمد حامد سالم، المحامي، قد تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا حمل رقم 54462 لسنة 66 عليا شق عاجل، واختصم الطعن كل من رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة بصفته وبشخصه.

و طالب الطعن بقبوله شكلًا لتقديمه في الميعاد القانوني، وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن الإجراءات المقررة قانونًا، ضد المطعون ضده بإحالته للتأديب والصلاحية وعرض الأمر على السلطة المختصة لإصدّار قرار بعزله من مجلس الدولة.

كان "سالم" قد أرسل إنذارًا مقيد برقم 11617 لسنة 2019 لرئيس مجلس الدولة، كما أرسل شكوى حملت رقم 1308 لسنة 2019 مكتب رئيس مجلس الدولة، للمطالبة بعزل المستشار القانوني للرئيس الأسبق محمد مرسي، من منصبه بسبب ميوله لجماعة الإخوان الإرهابية.

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