برلماني: «أتيليه الإسكندرية» مسجل كأثر إسلامي ويجب حمايته من العابثين

قال النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إن قضية "أتيليه الإسكندرية" معركة وعي وفكر، ولن نترك هذا الآثر الإسلامي والفكري والتاريخي في يد العابثين.واستطرد عضو البرلمان، أن مبنى الأتيليه مسجل آثر ويخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية وتعديلاته في 2010 و2018، ويعد من المباني ذات الطابع المعماري المميز، ويمثل حقبة تاريخية وليس من حق أي شخص كائن من كان سواء كان مستأجر أو مالك أن يجرى أي تعديلات عليه من الداخل أو الخارج حتى لو كان مجرد أعمال دهان دون الحصول على موافقة كتابية من وزارة السياحة والآثار، كون المبنى محصن بموجب القانون.وأشار محمود عصام موسي، إلى أن آتيليه الإسكندرية مسجل كأثر إسلامي بالقرار الوزاري رقم 538 لسنة 1996، ومدرج بسجل مجلد الحفاظ على التراث وفقا لقانون الحفاظ على المباني التراثية ذات الطراز المعماري رقم 144 لسنة 2006 برقم كودى 1346.وأضاف، أن الموقف خطير، حيث أن الآتيلية يعتبر أقدم صرح ثقافى في مصر، ويعتبره المثقفين والأدباء بمثابة هرم الإسكندرية الثقافى، وتأسس في عام 1953، ويعد معقل الثقافة والتنوير بالمدينة وقلعة الأدباء والرسامين والنحاتين والشعراء والموسيقيين بداية من الفنان محمد ناجى الذي أسسه وكان أول رئيس له إلى الأخوين سيف وأدهم وانلى إلى الفنانة نعيمة الشيشيني وحتى الدكتور شمس الدين أبوالعزم.وأوضح، أن الأتيلية يعد ضمن المباني التاريخية وهو محصن بقوة القانون الذي تقع ضمن الإجراءات الخاصة به حماية المباني التراثية والمواقع الهامة، فضلًا عن معاملة حرم الأثر معاملة الأثر ذاته.