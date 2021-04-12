رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: «أتيليه الإسكندرية» مسجل كأثر إسلامي ويجب حمايته من العابثين

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:33 ص
النائب محمود عصام
النائب محمود عصام موسي
عائشة حسن
طباعة
قال النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إن قضية "أتيليه الإسكندرية" معركة وعي وفكر، ولن نترك هذا الآثر الإسلامي والفكري والتاريخي في يد العابثين.

واستطرد عضو البرلمان، أن مبنى الأتيليه مسجل آثر ويخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية وتعديلاته في 2010 و2018، ويعد من المباني ذات الطابع المعماري المميز، ويمثل حقبة تاريخية وليس من حق أي شخص كائن من كان سواء كان مستأجر أو مالك أن يجرى أي تعديلات عليه من الداخل أو الخارج حتى لو كان مجرد أعمال دهان دون الحصول على موافقة كتابية من وزارة السياحة والآثار، كون المبنى محصن بموجب القانون.

وأشار محمود عصام موسي، إلى أن آتيليه الإسكندرية مسجل كأثر إسلامي بالقرار الوزاري رقم 538 لسنة 1996، ومدرج بسجل مجلد الحفاظ على التراث وفقا لقانون الحفاظ على المباني التراثية ذات الطراز المعماري رقم 144 لسنة 2006 برقم كودى 1346.

وأضاف، أن الموقف خطير، حيث أن الآتيلية يعتبر أقدم صرح ثقافى في مصر، ويعتبره المثقفين والأدباء بمثابة هرم الإسكندرية الثقافى، وتأسس في عام 1953، ويعد معقل الثقافة والتنوير بالمدينة وقلعة الأدباء والرسامين والنحاتين والشعراء والموسيقيين بداية من الفنان محمد ناجى الذي أسسه وكان أول رئيس له إلى الأخوين سيف وأدهم وانلى إلى الفنانة نعيمة الشيشيني وحتى الدكتور شمس الدين أبوالعزم.

وأوضح، أن الأتيلية يعد ضمن المباني التاريخية وهو محصن بقوة القانون الذي تقع ضمن الإجراءات الخاصة به حماية المباني التراثية والمواقع الهامة، فضلًا عن معاملة حرم الأثر معاملة الأثر ذاته.

موضوعات متعلقة

الجيش السوداني: لن نتنازل عن الفشقة لإثيوبيا وإذا فرضت الحرب سننتصر

«لم يلق عليه السلام».. أستاذ جامعي يضرب زميله في جامعة المنوفية

خطوات تسجيل الحصول على مصل كورونا من موقع وزارة الصحة والسكان

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم


الصور

image description

جامعة أسيوط تدعو طلاب الجامعات للمشاركة فى ملتقى «مصر الحضارة»

image description

محافظ أسيوط: تجهيز وتعبئة 7 آلاف كرتونة مواد غذائية لحملة مؤسسة مصر الخير "افطار صائم"

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة " نبيل العزبي الابتدائية " تخيلدًا لأسم المحافظ الأسبق

image description

جامعة أسيوط تعلن تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان

image description

الطريق إلى إسبانيا.. بطل الأهلي يتحدث عن تأهله لبطولة البحر المتوسط

الأكثر قراءة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

ماليزيا: لقاح سينوفاك آمن لكبار السن

مصابو كورونا يواجهون السجن في كمبوديا

عاصفة تضرب موانئ بريمورسك وأوست لوجا في روسيا

خليط من الأجسام المضادة يخفض من خطورة إصابات كورونا

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

حبيبة الزين: فرحت بوجودي في جائزة تحمل اسم «الأبنودي»

«كتب الفراعنة فى عالم الآخرة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

«قصور الثقافة» تختتم ملتقى فنون وثقافة المرأة ببورسعيد

«ثقافة المنيا» تشارك في احتفالية «القومي للمرأة» بيوم اليتيم