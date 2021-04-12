محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات زراعية بقرية بدخلو بالداخلة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، عدد من المشروعات الزراعية بقرية بدخلو بالداخلة وذلك خلال جولته التفقدية للمركز يرافقه السيد نبيل حنفى رئيس المركز.وتفقد المحافظ أحد مشروعات المطورة من الري التقليدي (الغمر) إلى الري الحديث لإنتاج القمح، ووجه بدراسة تكلفة تطوير نظم الري على مساحة ٢٠٠ فدان بأراضي صندوق الشباب، كما تفقد مشروع للإنتاج الحيواني ووجه بفتح منافذ لبيع اللحوم بالتعاون بين المحافظة والمنتج والجمعية الشرعية لدعم سعر البيع للمواطن بـ ٨٠ جنيها للكيلو خلال شهر رمضان وغيرها من المواسم للتخفيف عن كاهل المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار.