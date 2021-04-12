11.3 ألف إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الاثنين، 11 ألفًا و378 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 876 ألفًا و225 إصابة.وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة «فلبين ستار» - أن 267 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 703 آلاف و625 متعافيًا، بينما توفي 204 أشخاص، لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 15 ألفًا و149 وفاة.وبحسب الوزارة، توجد 157 ألفًا و451 حالة نشطة في البلاد، أو ما يشكل 18% من إجمالي الإصابات المؤكدة.