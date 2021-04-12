رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

11.3 ألف إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:29 ص
كورونا
كورونا
ا ش ا
طباعة
سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الاثنين، 11 ألفًا و378 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 876 ألفًا و225 إصابة.

وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة «فلبين ستار» - أن 267 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 703 آلاف و625 متعافيًا، بينما توفي 204 أشخاص، لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 15 ألفًا و149 وفاة.

وبحسب الوزارة، توجد 157 ألفًا و451 حالة نشطة في البلاد، أو ما يشكل 18% من إجمالي الإصابات المؤكدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

خناقة بين الأهلي والزمالك على الفائز بلقب دوري الجمهورية

«انتقاما لشرفه».. سائق يقتل مسجل خطر حاول اغتصاب زوجته في الشارع بالمنوفية

«لم يلق عليه السلام».. أستاذ جامعي يضرب زميله في جامعة المنوفية


الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان

image description

الطريق إلى إسبانيا.. بطل الأهلي يتحدث عن تأهله لبطولة البحر المتوسط

image description

نواب دمياط يبحثون حل أزمة الصيادين المحتجزين في إريتريا

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الزوجية بأوسيم للجنايات

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

مصابو كورونا يواجهون السجن في كمبوديا

عاصفة تضرب موانئ بريمورسك وأوست لوجا في روسيا

خليط من الأجسام المضادة يخفض من خطورة إصابات كورونا

120 ألف سائح في رحلات سنغافورة البحرية

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

«قصور الثقافة» تختتم ملتقى فنون وثقافة المرأة ببورسعيد

«ثقافة المنيا» تشارك في احتفالية «القومي للمرأة» بيوم اليتيم

«الأيام المفترجة» في مفردات الحارة المصرية

بشرى عبدالمؤمن يكشف تفاصيل جديدة عن كتاب «أنا يوسف إدريس»