رحلات تعريفية لمهندسي نقابة المهندسين بسوهاج للتعرف على مراحل تنقية المياه ومعالجة الصرف الصحى

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج رحلات تعريفية لمهندسي نقابة المهندسين للتعرف على مراحل تنقية مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، واضاف: انه تم زيارة محطة مياه غرب سوهاج المرشحة السطحية وذلك لتعريف المشاركين بمراحل تنقية مياه الشرب والدور الذى تبذله الشركة في توفير كوب مياه نظيف للمواطنين، وأهم التحليلات الكيميائية والبكتريولوجية التي تجريها الشركة على عينات المياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات كما تم زيارة محطة معالجة صرف صحى الكولا باخميم لتعريف المشاركين بمراحل معالجة الصرف الصحي.واوضح رئيس مياه سوهاج: انه في نهاية الرحلة التعريفية تم توعية المشاركين بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر واضرارهما على الصحة العامة وكذلك تعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء هذا بالإضافة الى مطالبة المشاركين بضرورة الحفاظ على المياه المهدرة ونشر رسالة التوعية المائية بين المواطنين.