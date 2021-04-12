صبورة السيد تطالب الحكومة بزيادة منافذ «أهلا رمضان» بسبب كورونا

طالبت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة في الشوارع والطرق لتطبيق كافة القرارات الخاصة بفيروس كورونا وشهر رمضان الكريم، فضلا عن ضرورة عدم تزاحم المواطنين على الأسواق لشراء المنتجات والمواد الغذائية.وشددت السيد، في بيان، على ضرورة زيادة منافذ البيع المدعمة التابعة لوزارة التموين، والتوسع فى سلسلة معارض "أهلا رمضان" لتوزيع السلع الغذائية ذات الجودة العالية بجميع أنواعها، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين، خاصة وأنه يتم احتكار السلع من قبل التجار خاصة في هذه الايام الكريمة.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تراهن على وعي المواطنين في العبور من المرحلة الثالثة للفيروس والتي تبدأ على حد تصريحات الصحة الشهر الجاري، منا يتسبب في زيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة نتيجة التجمعات خلال الشهر الكريم، ولذلك لابد أن يتخذ كافة المواطنين الإجراءات الاحترازية وتجنب للتجمعات بالحفاظ على أنفسهم من الإصابة كورونا.