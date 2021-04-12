حبس «نباش» تعدى على سائق بشركة نظافة بالإسكندرية

قررت نيابة أول المنتزة في الإسكندرية، حبس نباش 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتعدي على سائق وعامل بشركة نهضة مصر القائمة بأعمال النظافة العامة بسلاح أبيض حيال قيامهم بمنعه من فرز القمامة ونبشها وتشويه المظهر العام للشارع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المصابين.كان المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر القائمة بأعمال النظافة العامة بمحافظة الإسكندرية، أعلن عن إصابة أحد السائقين لديه بجرح قطعي باستخدام سلاح أبيض "قطر".وقال البيان، أثناء وجود إحدى سيارات الكشف المثبتة بشارع محمد نجيب، والخاصة بمنظومة الجمع السكني بالصفارة الجديدة والتي تسعي للحد من ظاهرة النباشين، قام أحد النباشين بالاعتداء علي عامل النظافة الموجود بجوار السيارة وقام بالصعود أعلى سيارة الشركة لفرز القمامة من أعلاها، وقام قائد السيارة بمحاوله إنزال النباش إلا أن الأخير تعدى على السائق بجرح قطعي في يده.