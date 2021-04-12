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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«جبالي» يحيل مشروعات قوانين من الحكومة للجان النوعية للمناقشة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:27 ص
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أحال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للجان النوعية المتخصصة لمناقشتها ودراستها واتخاذ ما يلزم بشانها قانونا، بدأها بمشروع قانون بشأن تعديل بعض اأحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديد إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات.

كما أحال جبالي مشروع قانون بشأن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بهذا القانون وزيادة الحافز الإضافي إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان في معهد بحوث القطن إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والصناعة.

أحيل أيضا مشروع قانون بشأن إنشاء نقابة للتكنولوجين إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والقوى العاملة والخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون بشأن العمل على تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1981 لإنشاء صندوق التأمين الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

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