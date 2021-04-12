رئيس جامعة الوادى يشدد على الإجراءات الاحترازية وتقليل أعداد الطلاب فى رمضان

ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد اجتماعا طارئا بحضور عمداء الكليات وكلاء الكليات الست لشئون الطلاب والتعليم.وبدأ رئيس الجامعة بتقديم التهنئة للسادة العمداء والوكلاء واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بحلول شهر رمضان الكريم، حيث ناقش رئيس الجامعة عدد من الموضوعات أهمها التزام الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والعاملين بالجامعة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مطالبا الأساتذة واعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة فى مختلف الكليات بالالتزام بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الطلاب.وأكد رئيس الجامعة على استمرار الكليات فى أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمدرجات والقاعات والمدن الجامعية لطلاب والطالبات وتوفير كافة الإمكانات من مستلزمات التطهير والتعقيم للوقاية وللحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والأساتذة وأعضاء هيئات التدريس والعاملين والتشديد على أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات لجميع العاملين.وأكد طنطاوى، أن الاجتماع ناقش أهمية التزام الأساتذة وأعضاء هيئات التدريس بالتعليم الهجين الذى يجمع بين التعليم داخل قاعات المحاضرات مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا مع تقليل اعداد الطلاب داخل قاعات المحاضرات وذلك بناء على قرارات المجلس الاعلى للجامعات والتزام الاساتذة بالمحاضرات اون لاين من خلال المنصات الإلكترونية للتواصل مع الطلاب وتحميل المقررات الدراسية لمختلف الاقسام والشعب على مستوى الكليات بالجامعة من خلال المنصات الالكترونية وذلك بالتنسيق مع المركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لسرعة الانترنت، وتفعيل التعليم الهجين، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، والالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعى لأكثر من يومين أسبوعيًا، وطلاب الكليات العملية من 3-4 أيام أسبوعيًا وفقا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.وأن يكون العمل بالتبادل بنسبة 50% من قوة العاملين فى جميع الإدارات بالجامعة طبقا للإجراءات الاحترازية المطبقة لمواجهة فيروس كورونا طوال فترة شهر رمضان الكريم.