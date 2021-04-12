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الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بمشاركة المشاط.. انطلاق منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:25 ص
المشاط
المشاط
أسماء إبراهيم
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تنطلق اليوم الإثنين فعاليات المنتدى السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة "ECOSOC 2021"، تحت عنوان دفع "النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة من خلال التعاون الإنمائي".

يشارك في الجلسة رفيعة المستوى كلًا من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وميريك دوسيك، عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي، ورئيس منطقة أوروبا وأوراسيا والشرق الأوسط.

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