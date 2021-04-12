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الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس البرلمان يشكر الحكومة على تطعيم الأعضاء بلقاح كورونا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:25 ص
المستشار حنفى جبالي
المستشار حنفى جبالي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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بدأ المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس بشكر رئيس مجلس الوزراء، والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، لاستجابة الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي لمطالب أعضاء البرلمان بالتطعيم بلقاح كورونا.

وقائل جبالي: "نوجه خالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء ووزير شئون المجلس النيابية، أشكر الحكومة للاستجابة السريعة لتوفير اللقاح لأعضاء المجلس ونامل بعد الجرعة الأولى أن يستمر اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وحتى بعد الجرعة الثانية لأن هذا الفيروس لعين وشرس".

ومن ناحية أخرى، بدأت الأمانة العامة بالفعل في حقن نواب المجلس باللقاح الذي قدمتة الحكومة للنواب، وبدء توافد النواب على قاعة 25-30 والتي تعتبر مقرا لمنح الأعضاء اللقاح.

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