رئيس البرلمان يشكر الحكومة على تطعيم الأعضاء بلقاح كورونا

بدأ المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس بشكر رئيس مجلس الوزراء، والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، لاستجابة الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي لمطالب أعضاء البرلمان بالتطعيم بلقاح كورونا.وقائل جبالي: "نوجه خالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء ووزير شئون المجلس النيابية، أشكر الحكومة للاستجابة السريعة لتوفير اللقاح لأعضاء المجلس ونامل بعد الجرعة الأولى أن يستمر اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وحتى بعد الجرعة الثانية لأن هذا الفيروس لعين وشرس".ومن ناحية أخرى، بدأت الأمانة العامة بالفعل في حقن نواب المجلس باللقاح الذي قدمتة الحكومة للنواب، وبدء توافد النواب على قاعة 25-30 والتي تعتبر مقرا لمنح الأعضاء اللقاح.