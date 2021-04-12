عاصفة تضرب موانئ بريمورسك وأوست لوجا في روسيا

أكدت الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب"ترانسنفت" عدم تأثر عمليات الشحن من موانئ بريمورسك وأوست-لوجا بروسيا حتى الآن بعاصفة تضرب موانئ البلطيق.وفي ميناء نوفوروسيسك بالبحر الأسود، خفت حدة العاصفة عصر أمس الأحد ومن المتوقع أن تنتهي مساء اليوم الاثنين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.وتواصلت عمليات شحن ناقلة نفط كان مقررا لها أصلا الرسو في 10 - 11 أبريل وسفينة ديزل في 9-8 أبريل.وهناك ناقلة ديزل أخرى كان مقررا لها الرسو في 11-10 أبريل، تنتظر عند رودستيد.قيدت روسنفت تدفق النفط إلى شبكة خطوط الأنابيب عند نقطة دخول جراء ارتفاع مكون المياه في النفط الخام.