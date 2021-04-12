أسرة طفل سقط من شرفة منزله بمايو: «توازنه اختل أثناء اللعب»

استمعت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الاثنين، إلى أقوال أسرة طفل سقط من شرفة منزله وتوفى في منطقة التبين.وقالت أسرة الطفل أنه اختل توازنه أثناء اللهو، ولم يستطيعوا إنقاذه، وعندما سقط كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه.وتلقي رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، إشارة من المستشفى العام، تفيد باستقبال جثة طفل عمره 6 سنوات، وتوفي اثر تعرضه لكسور ونزيف داخلي، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل اختل توازنه وسقط جثة هامدة أثناء اللهو بشرفة مسكنه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.