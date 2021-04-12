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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة سائق فى حادث انقلاب سيارة بسوهاج

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:25 ص
انقلاب سيارة بسوهاج
انقلاب سيارة بسوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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استقبل مستشفى دار السلام المركزي جنوب شرق محافظة سوهاج سائق مصابا بجروح متهتكة بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي الشرقي وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا من المستشفى المركزي بوصول "محمد. ع. ا" 45 سنة سائق – ويقيم دائرة المركز مصابًا بجروح متهتكه بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبالانتقال والفحص وسؤال نجل المصاب "حسين. م. ع. ا" 19 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيادة والده السيارة رقم هـ "سوزوكي" بالطريق الزراعي الشرقي إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابها علي جانب الطريق وحدوث إصابته ونفي الشبهة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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