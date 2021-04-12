انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق هائل بعين شمس (صور)

أمرت نيابة عين شمس بانتداب المعمل الجنائي، لمعاينة الحريق الذي نشب داخل محل بأحد العقارات لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.و كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بمحل في منطقة عين شمس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بمحافظة القاهرة بسيارتي إطفاء لمكان الحريق، وبالفحص تبين نشوب حريق داخل بالطابق الأرضي وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.