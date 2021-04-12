محافظ القاهرة يهنئ رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة بمناسبة شهر رمضان

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.وأعرب المحافظ عن أسمى وأصدق آيات التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وعن تقديره لما يبذله من جهود حثيثة في سبيل الارتقاء بوطننا الحبيب متمنيا من الله عز وجل أن يوفق خطى رئيس الوزراء لما فيه الخير.كما بعث المحافظ برقيات تهنئة لكل من الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والفريق اول محمد احمد زكي وزير الدفع والانتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللوء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة وفضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف واللواء حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الادارية واللواء محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، والفريق احمد خالد سعيد قائد القوات البحرية واللواء خالد شوقي قائد المنطقة المركزية العسكرية واللواء اشرف فارس امين عام وزارة الدفاع ووكلاء مجلس النواب والمستشار وكيل مجلس الشيوخ والمحافظين واعضاء مجلس النواب وكبار رجال الدولة.