القبض على 6 أشخاص بأسلحة نارية وأقراص مخدرة في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 6 أشخاص خلال حملة اليوم الإثنين، وبحوزتهم أسلحة نارية وكميات من البانجو.تلقت الجهات الأمنية إخطارًا يُفيد القبض على 6 متهمين وبحوزتهم 5 أسلاحة نارية، كمية من نبات البانجو المخدر تزن 1.500 جرام و200 جرام حشيش و11 قرصا مخدرا.وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.