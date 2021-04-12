القبض على 6 أشخاص بأسلحة نارية وأقراص مخدرة في أسوان
الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:22 ص
أسوان_إسراء توفيقطباعة
تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 6 أشخاص خلال حملة اليوم الإثنين، وبحوزتهم أسلحة نارية وكميات من البانجو.
تلقت الجهات الأمنية إخطارًا يُفيد القبض على 6 متهمين وبحوزتهم 5 أسلاحة نارية، كمية من نبات البانجو المخدر تزن 1.500 جرام و200 جرام حشيش و11 قرصا مخدرا.
وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
تلقت الجهات الأمنية إخطارًا يُفيد القبض على 6 متهمين وبحوزتهم 5 أسلاحة نارية، كمية من نبات البانجو المخدر تزن 1.500 جرام و200 جرام حشيش و11 قرصا مخدرا.
وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.