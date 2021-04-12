كيفية صنع الزبادي في المنزل

- أما في حالة عدم وجود فرن



يعتبر الزبادي من الأطعمة الأساسية خلال وجبه السحور، لما له من فواد عدة يأتي أبرزها التقليل من الشعور بالعطش خلال فترة الصيام، بالإضافة لاحتوائه على البيكتريا النافعه، وحماية المعدة والأمعاء كما له فوائد أساسية من بينها تعزيز المناعة بالإضافة لفوائده فيما يخص التخسيس.لذا كيف يمكن صناعة الزبادي في المنزل.2 لتر من اللبن3 ملاعق من الزباديطريقة العمل- نضع الحليب في وعاء على النار حتى الغليان- يرفع من على النار حتى يبرد قليلًا ويصبح دافئًا- يتم إضافة الزبادي مع التقليب السريع- يتم الصب في آواني صغيرة الحجم وتترك في مكان دافىء ومظلم لمدة 7 ساعات على الأقل ومن الممكن أن يتم اشعال الفرن لمدة 5 دقائق، ثم نضع أكواب الزبادي تتخمر ثم يتن تناوله بالهنا والشفا.1- يتم تسخين 2 كوب من الماء ويوضع في صينية أسفل الأكواب حتى تصل إلى نصفها فقط، ويتم تغطية الصينيه ويوضع عليها منشفه حولها2- ويترك الزبادي لمدة 7 ساعات ثم يوضع في الثلاجة لحين استخدامه.