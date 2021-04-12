ولاء الشريف تهنئ متابعيها على «إنستجرام» بقدوم شهر رمضان





حرصت الفنانة ولاء الشريف، على تهنئة جمهورها ومتابعيها بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، ونشرت صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وكتبت الفنانة الشابة معلقة من خلال صورتها: "كل سنة وانتوا طيبين، رمضان كريم علينا كلنا يارب.. ربنا يتقبل منا ومنكم".يذكر أن ولاء الشريف شاركت في بطولة مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي عرض في موسم رمضان 2019.